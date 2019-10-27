國民黨總統參選人韓國瑜在多份民調，仍輸民進黨蔡英文逾10趴，命理師詹惟中從命盤來看，在相對一面倒的情況下，如果韓國瑜的女兒韓冰能來幫忙的話，至少還會從中拉回百分之50。

詹惟中在臉書粉專《品觀點》指出，藍綠對決，韓國瑜有可能追上蔡的民調嗎？從韓的流年盤來看，10月份藍營的整合已看見一片曙光，天鉞代表貴人，國民黨有很多長輩、資深的，因貴人坐守在韓的10月份，所以整合的機會很高，10月份即使有小小的聲音也不用擔心，因為逢凶化吉，貴人扶持。他認為會有一個提升，也包括韓的民調會有加分的空間。

而11月出現祿存和右弼，可說厲害，代表左呼右應，各方面都呈現一個很好的契機，先整合內部，再做一個大團結的合作，所以11月份大家等著看，所看到分裂的國民黨，在11月份其實會整合成功。

至於韓國瑜的副手，詹惟中曾點名前電視主播陳以真和前台北縣長周錫瑋，都加分到極致。詹惟中補充說，現在韓40歲以上的票是很穩的，最欠缺年輕的票，所以除了年輕的票，他覺得年輕或女性的這個力量對韓是加分的，有補強的作用。

大家說藍綠態勢底定，真是如此嗎？詹惟中表示，年輕的票，韓國瑜一定要有太太的幫忙，作為一個輔佐，女兒的出現，再作年輕票的一個結合，這才是策略。從韓國瑜整個流年盤來看，在相對一面倒的情況下，如果女兒來幫忙的話，是半面倒，1/2支持、1/2反對，至少還會拉回百分之50，當然這對父母來說是很大的糾葛。

(中時電子報)