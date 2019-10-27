（27日1:30更新內文）港女命案凶嫌陳同佳傳委託前總統馬英九友人、律師陳長文替其辯護，遭行政院長蘇貞昌砲轟「魔鬼現形」，痛批「政協牧師管浩鳴居間跑腿、牽猴仔」。信奉天主教的監委江綺雯表示，政治人物尤其掌大權者，施政要有英雄氣度、待民莫忘服務初衷，要仁民愛民勝過追逐名利，對拯救人靈的神職人員，不宜隨意詆毀，「牽猴仔」之詞難以入耳。

江綺雯說，神職人員旨在勸人從善，終身服侍工作就是救人靈，即便涉犯罪大惡極，只要有一點希望都願意給予機會。香港聖公會教省秘書長管浩鳴勸服陳同佳認罪，且願意來台接受懲罰，這並不容易。

江綺雯認為，至於法律要如何抉擇，執行死刑與否由國家司法機關判定，陳同佳能以行動認罪形同靈魂救贖，非常了不起，如今香港沒有死刑，但台灣還有。

江綺雯指出，為政者要海納百川，熟習各行各業的人，特別是神職人員終身就是在拯救人靈，跟在人世間追求名利的人不同。

(中時 )