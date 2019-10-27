中職Lamigo桃猿隊舉行告別賽，桃猿領隊劉玠廷謝幕致詞，喊出真性情，他對球迷高喊：「再見了我的青春！再見了10號隊友！再見了Lamigo桃猿隊！」

劉玠廷以16年的寶貴青春換取球隊經營成長的「青春吶喊」，如同球迷的標語：「Lamigo陪我10年，從嫩妹變老妹」！

劉玠廷表示，跟大家站在一起，心中有很多話要說，去年年底正式決定轉賣之後，都是以最後一次的心情面對今年最後一次春訓，最後一次開幕戰，當時會有逃避心態，認為距離球季結束還有很長時間。

沒想到今年7月一下就到了，他必須對外宣布，宣布之後想說還有下半季，沒想到這個說再見的日子這麼快到了。

劉玠廷指出，正式確定由樂天入主後，心情是複雜的，一方面慶幸樂天提供桃猿隊更好未來的機會，另一方面是面對16年的割捨，以前在球迷很少的年代，沒有做夢的權利，只能為員工的生計堅持著。

隨著球迷人數的增長而敢於追夢，為了球迷的吶喊及歌聲，球團撐著，從桃園到高雄，大家一直挺著這支球隊，10號隊友千萬別小看自己的力量，大家一直努力就是想要延緩這個道別日子的到來。

但時間終竟還是到了，劉玠廷說，感謝劉董事長給予他最大揮灑的空間，在一般公司很難如此，他要謝謝父親對他任性的容忍，他也要謝謝吳志揚、鄭文燦市長對於球隊變成城市化的推展，才能讓猿隊成為桃園真正的球隊。

同時，他也謝謝球員把3連霸留給公司，大家都很努力，謝謝你們，他也要謝謝教練團無私的奉獻，尤其16年來洪總教練教他棒球知識與做人的道理，感謝球團的行政人員、防護員、行銷等幕後團隊。

最後劉玠廷表示，謝謝大家用盡全力以3連霸畫下句點，Lamigo或許不在了，但桃猿的精神會一直留傳下去，期待未來的樂天隊。他喊著「再見了我的青春、再見了10號隊友、再見了Lamigo桃猿隊。」

(中時電子報)