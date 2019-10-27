9月來台旅客人數統計。（黃正聰提供）

大陸8月起發出限台令，縮減旅客來台人數，觀光局近日公布9月來台旅客統計，其中9月陸客人數僅11.8萬人，較去年同期大減46.8％，等於減幅幾乎一半以上。不過由於日韓貿易戰影響，日本、韓國9月來台旅客分別較去年同期成長16.7％、23.5％，因此觀光局強調，今年總旅客人數仍會突破去年紀錄，預計可達1128萬人次，且日本旅客有望突破200萬人大關。

據觀光局統計指出，9月來台陸客人數大幅減少，僅剩11萬8025人，較去年同期減少10萬2088人、46.8％，可見大陸限台令力道之大。因反送中抗議影響，港澳旅客也稍減2.36％。

不過其他市場旅客表現均不錯，其中日、韓兩國受貿易戰影響，來台旅客增幅明顯，分別增加16.71％、23.47％，累計今年1到9月增幅分別達9.73％、13.61％，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，韓國人民族意識較強，因此受貿易戰影響不去日本的狀況會更明顯。

東南亞國家部分9月旅客數則成長6.11％，其中菲律賓、泰國、新加坡均大增40.63％、28.9％、13.77％，僅越南、馬來西亞、印尼衰退14.5％、8.34％、1.54％，不過觀光局表示，目前已放寬越南觀宏專案簽證申請，預計越南旅客人數將會逐漸回升。

觀光局表示，明年總統大選距離春節僅有兩周時間，預計選完陸客人數也不會立刻回升，觀光業者恐怕也無法在春節假期賺到陸客的錢，若是政黨沒有輪替，後續影響也更難以預估，另外由於反送中抗議持續，港澳旅客恐仍持續減少。

觀光局指出，東北亞市場狀況明朗，受貿易戰影響，日、韓來台旅客增幅明顯，尤其韓國力道大，未來將強化當地行銷推廣。今年截至9月來台旅客已達879萬1376人次，較去年同期成長10.41％，雖受陸客減少、反送中等影響，但近期也有提出相關措施，如提高包機補助、與韓國偶像合作行銷等，預計今年仍可達到1128萬人次的目標，其中日本旅客更有望突破200萬人大關。

(中時 )