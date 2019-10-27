亞洲最大台灣同志遊行於26日盛大開走，主辦將象徵彩虹的七色DM，分別印製「同志」、「好」、「厝邊」、「多元」、「愛」、「台灣」及「民主」等，藉此鼓勵民眾發揮多元創意，將活動進行得更有深度，但在遊行結束後，卻傳出支持不同意見的群體間紛爭不斷。（吳康瑋攝）

亞洲最大台灣同志遊行於26日盛大開走，主辦將象徵彩虹的七色DM，分別印製「同志」、「好」、「厝邊」、「多元」、「愛」、「台灣」及「民主」等，藉此鼓勵民眾發揮多元創意，將活動進行得更有深度，但在遊行結束後，卻傳出支持不同意見的群體間紛爭不斷。（吳康瑋攝）

亞洲最大台灣同志遊行於26日盛大開走，主辦將象徵彩虹的七色DM，分別印製「同志」、「好」、「厝邊」、「多元」、「愛」、「台灣」及「民主」等，藉此鼓勵民眾發揮多元創意，將活動進行得更有深度，但在遊行結束後，卻傳出支持不同意見的群體間紛爭不斷。（吳康瑋攝）

亞洲最大台灣同志遊行於26日盛大開走，主辦將象徵彩虹的七色DM，分別印製「同志」、「好」、「厝邊」、「多元」、「愛」、「台灣」及「民主」等，藉此鼓勵民眾發揮多元創意，將活動進行得更有深度，但在遊行結束後，卻傳出支持不同意見的群體間紛爭不斷。（吳康瑋攝）

亞洲最大台灣同志遊行於26日盛大開走，主辦將象徵彩虹的七色DM，分別印製「同志」、「好」、「厝邊」、「多元」、「愛」、「台灣」及「民主」等，藉此鼓勵民眾發揮多元創意，將活動進行得更有深度，但在遊行結束後，卻傳出支持不同意見的群體間紛爭不斷，而針對同運團體的這場遊行，安定力量於晚間發布新聞稿指出，日前在台北大學校慶時，該同運團體強行將中華民國國旗撤換成六色彩虹旗，顯示台灣的同志運動已經發展成為「性別霸凌」運動。「安定力量」特別呼籲，主流民意必須強硬表態，捍衛家庭價值，否則台灣的下一代，將在性別混淆與自我錯亂中，艱困成長。

安定力量更指稱，去年公投，民意壓倒性支持「婚姻限定一男一女」，反對在國中小實施「同志教育」，這不是社會對同志族群的敵視，而是民意清楚認知，「婚姻」先天上就是與「同志」矛盾，勉強改變婚姻的定義，對社會，對同志族群，都只會造成傷害。該政黨更遺憾地表示，當初民意在公投時的表態，送到了國會卻被扭曲，安定力量更共同指出，執政黨將同志族群的伴侶關係，敘述為「結婚登記」，這不但違背「婚姻限定一男一女」的七百六十六萬民意，也給了同志族群一個錯誤的訊號，他們可以無視民意與社會的框架，用暴力、衝突、對抗的方式，實現自己的訴求。

安定力量副主席毛嘉慶則向記者指出，該同運團體「撤換國旗」的行為，只是同志運動霸凌社會的一個縮影，包括污名化「彩虹媽媽」，反對「拒絕婚前性行為」的課程，把「性濫交」美化成「自我實現」，他呼籲台灣的同運團體，應當將追求的目標，從最表層的欲望，轉而去理解人性深層的美德「承諾、責任、付出與包容」。他更表明，從過去的經驗讓我們理解到，在年輕時認同「同性婚姻」的人，在自己成立家庭、擁有子女之後，往往會改變看法；這也是為什麼，僅管年輕族群掌握了網路話語權，公投結果依然顯示，捍衛家庭價值的台灣人民，佔了絕大多數。

毛嘉慶也代表安定力量，向背棄公投結果的各政黨呼籲，這些為了所謂「年輕選票」，而對同運噤聲、退讓，只是飲鴆止渴，讓自己失去主流民意的認同。他強調「民進黨、國民黨、時代力量，你們都愧對國家及選民。」並提醒民眾，在同運一步一步撕裂社會，而主政者毫無作為的此刻，他請民眾將票投給「安定力量」由他來為大眾發聲。

對此，婚姻平權大平台則也向記者強烈回應表示，今天剛結束的第十七屆同志遊行主題為「同志好厝邊」，有史上最多20萬人參與。他們認為推動族群彼此間的共融，並讓大眾明確的認知到「同志」也是生活在同一塊土地上的「一般人」，更促使不同族群間，彼此相互尊重，才是台灣社會值得繼續努力的共通價值。

婚姻平權大平台更接著澄清，政府已審酌公投結果決定立「專法」來處理同婚議題，並非依照民間團體所倡議的「修民法」，已經是依照民意並遵循「公投結果」及憲法對平等保障的需求，因此他們對於安定力量曲解法律、操弄公投、綁架民意的方式來製造對立、撕裂社會，感到非常遺憾和痛心。

(中時 )