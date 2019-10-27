拚連任的蔡英文總統目前民調，仍領先國民黨總統參選人韓國瑜，前《中央月刊》總編輯吳德里直指，蔡民調高是事實，韓國瑜氣勢強也是事實，因此現在論定誰輸誰贏，言之過早。他甚至直指2016總統大選，大家都認為蔡躺著選都贏，不過「這種樂觀」在這次卻完全看不到。

吳德里日前在《台灣好報》撰文認為，蔡英文民調明明一路領先，現在卻每天到廟裡燒香拜佛，廟祝從高喊「蔡總統當選」，改為「為蔡總統加油」，綠營越來越緊張，選情也越來越詭譎。蔡英文各種民調均較大幅度領先韓國瑜，但蔡在各種活動場卻人氣不高、聲勢不大

吳德里表示，反觀韓國瑜近期各種民調均落後蔡但，從韓國瑜每到一處都備受歡迎的程度來看，韓的選情不至於悲觀。看來綠營也沒有像2016年那樣有必勝的信心，不然就不用傾全黨之力來「黑韓」。2016年總統大選，大家都認為蔡英文躺著選都贏，這種樂觀在這次卻完全看不到。

吳德里強調，綠營現在雖傾全黨之力，但就是扳不倒被形容為「格調最差」、勝選無望的「草包」韓國瑜，因從谷歌大數據統計以來，在台灣政治人物的點閱率，韓國瑜仍一枝獨秀。

(中時電子報)