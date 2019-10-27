英國冷凍貨櫃車39死命案細節逐漸曝光，原本傳死者都是陸籍，但後來發現顯示死者多達20名是越南人。這些越南受害者可能持用偽造的中國護照。這些偷渡者若從中國出發，就會拿到偽造的中國護照，也許才導致英國警方弄錯國籍。而據傳這趟偷渡費用一趟高達4萬美金。

"I am really, really sorry, Mum and Dad, my trip to a foreign land has failed. I am dying, I can't breathe."



Texts from Pham Thi Tra My, 26, to her family, have left them worried she is among the 39 people found dead in a lorry trailer in Essexhttps://t.co/db6Uy1Nzpl — BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) October 25, 2019

越南中部河靜省（Ha Tinh）甘綠縣（Can Loc）向當地政府呈報他們的女兒、26歲的范氏茶嵋是此次的死者之一，范氏茶嵋在簡訊中向父母道歉，承認她赴海外的旅程失敗了，她不能呼吸、就要死去。

（Pham Thi Tra My）范氏茶嵋的弟弟范玉俊（Pham Ngoc Tuan）表示，他的姊姊3日啟程赴英。雖然被要求不能與家人聯繫，但每到一個地方就會報平安。據傳失去音訊前出現在比利時，家人已尋求英國警察協助。范玉俊向向媒體，姊姊這一趟旅行索約4萬美元，據指人口販子已漏夜退還家屬款項。事實上，這是對該家庭非常大的負擔，據傳受害者一家人每月只賺約400美元（約1萬2元台幣，從該家庭的一名熟人證實，他們一家是靠抵押房子來支付有關費用。

(中時電子報)