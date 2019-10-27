約35萬人今天湧入巴塞隆納市中心示威遊行，讓街道變成一片獨立旗幟的旗海，這是不滿馬德里當局把9名分離運動領袖判刑入獄的最新大規模示威抗議。

龐大群眾擠滿介於濱水區和高聳聖家堂（Sagrada Familia）間的寬廣大道，聖家堂也不開放遊客參觀。巴塞隆納警方估計，參與人數約35萬人。

但當夜幕低垂後，數千人加入由挺獨立激進團體「保衛共和國委員會」（Committees for the Defence of the Republic, CDR）號召的另一示威抗議，在警察警部外頭的萊埃塔那大街 （Via Laietana）集結，警察警部的窗戶緊閉，主要入口以塑膠布封鎖。

抗議群眾高喊「占領部隊滾出去！」、「西班牙旗幟撤走！」等口號，並朝保衛大樓的鎮暴警察投擲五顏六色塑膠球和彈珠。儘管緊張對峙升高，但鎮暴警察起初未做出回應。

西班牙最高法院於10月14日重判9名分離運動領袖9至13年不等徒刑，引發新一波示威抗議，且經常演成警民暴力衝突。

官方統計顯示，超過600人在示威抗議中受傷，包括367名平民以及289名警察。

今天的主要示威遊行是由挺獨立的兩個最大草根團體「加泰隆尼亞國民議會」（Asamblea Nacional Catalana, ANC）及「加泰隆尼亞文化協會」（Omnium Cultural）號召發起。

(中央社)