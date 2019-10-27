今天（２６日）仍然是秋高氣爽，適合出遊的好天氣，西半部日夜溫差大。

中央氣象局表示，今天受東北風影響，北台及東北部白天雲量稍多偶見陽光，其他各地大多是多雲到晴，只有東半部地區及北部山區偶爾飄雨，南部山區及近山區午後也有小範圍陣雨。

氣溫方面，清晨各地低溫約在１９至２３度間，白天北部及東半部地區高溫約２７至２８度，中南部高溫則在３０、３１度左右。

天氣職人吳聖宇表示，秋高氣爽的穩定天氣已持續一段時間，今天仍是晴朗穩定的好天氣，明晚開始北部、東北部、東部降雨機會提升。

未來一周仍持續受東北風影響，尤其下周二至周六，北部、東半部迎風面雨勢較為明顯，高溫約27至29度、低溫21度；中南部日夜溫差大，高溫約31度、低溫21度。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖及金門為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)