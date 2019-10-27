英國埃塞克斯郡（Essex）發生駭人的貨車藏屍慘劇後，英國冷凍貨櫃車39死命案細節逐漸曝光，原本傳死者都是陸籍，但資料顯示死者多達20名是越南人，也讓「英國是偷渡客熱門目的地」的議題受到注目。

（Pham Thi Tra My）范氏茶嵋的弟弟范玉俊（Pham Ngoc Tuan）表示，姊姊這一趟旅行索約4萬美元，但家人一個月只賺400美元，他們一家是靠抵押房子來支付有關費用。而英國被偷渡客選中，只要是偷渡客都是為了尋找比家鄉更好的生活，故此很多都是前往經濟發展更好的西歐。在歐洲中，英國自然是經濟發展最好的前列國家之一。

在文化方面，英國是英語國家，對東南亞的移民較為方便，甚至英國對偷渡客於政策上，當地過去有不定期「特赦」非法移民的做法。現任首相約翰遜（Boris Johnson）近月便重提想特赦50萬名非法移民，他希望只要在英國居住滿15年、有遵守規則的成年非法移民等能獲得赦免，讓這些黑工取回合法身分。

倫敦政治經濟學院（LSE）2009年曾估計，英國的非法移民達到61.8萬人。由於數目大，當地已出現不少移民聚集的社區，也吸引更多新移民前往。

(中時電子報)