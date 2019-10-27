狂砸2,000億 美雇多國駕駛空中練纏鬥 07:142019/10/27 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一架美國F-16戰機6月13日參加2019「紅旗阿拉斯加」（RED-FLAG-Alaska）跨國軍演的畫面。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於缺乏戰機飛行員，美國空軍砸下64億美元（近2,000億台幣），雇用了7家公司，將戰鬥訓練委外，提供對抗性空中支援。 據《每日郵報》（Daily Mail）報導，簽約駕駛將填補「紅軍」的空位，為美國空軍提供與外國戰機纏鬥的訓練上。而這意味全美基地更多現役戰鬥能集中心力，專注進行「藍軍」作戰訓練。 (中時電子報) #戰機 #駕駛 #美國 #F-35 #F-16 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩王過招！美F-22與挪威F-35模擬空中格鬥 13:452018/08/16 軍事 看彈艙瞧門道 陸殲-20與美F-22比一比 17:092018/11/14 軍事 大象漫步秀戰力 美F-35完勝陸殲-20俄蘇-57 05:002018/11/21 軍事 完成最後拼圖 美F-35對敵威脅3級跳 15:052019/03/02 軍事 爭奪預算大戰開打 F-15EX尬F-35 誰優 08:092019/10/06 軍事 軍事熱門新聞 阿帕契戰鬥頭盔弱了 F35飛行員頭盔要價1234萬 - 軍事 解放軍在世界軍人運動會作弊 取消比賽資格 - 軍事 狂砸2,000億 美雇多國駕駛空中練纏鬥 - 軍事 接棒黑鳥 美隱形無人機祕飛9年 - 軍事 加緊2測試 陸航母002艦遲未服役 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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