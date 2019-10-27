由於缺乏戰機飛行員，美國空軍砸下64億美元（近2,000億台幣），雇用了7家公司，將戰鬥訓練委外，提供對抗性空中支援。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，簽約駕駛將填補「紅軍」的空位，為美國空軍提供與外國戰機纏鬥的訓練上。而這意味全美基地更多現役戰鬥能集中心力，專注進行「藍軍」作戰訓練。

(中時電子報)