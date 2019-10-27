結球葉菜有機肥一次施用取代傳統多次追肥之省工減肥操作。（台南農改場提供／劉秀芬台南傳真）

生物炭應用於葉菜類生長試驗。（台南農改場提供／劉秀芬台南傳真）

台南區農業改良場將於29日上午9時30分在台南市柳營區太康有機農業專區辦理「有機青油菜及循環農業示範觀摩會」，品種、栽種、輪作、循環、液肥5大技術詳細傳授，並將當日採收農場種植之有機青油菜，納入於會場餐盒之中，讓與會者看得到、學得到循環農業，也吃得到有機青油菜。

台南區農業改良場基於有機夏季葉菜迫切需求，自然資源循環使用及有效利用仍有待強化，特別整合從耐熱葉菜品種、肥料減量施用、水旱田輪作、生物炭應用及在地有機液肥製作等整套模式，讓熱愛有機、友善農友及有興趣同好一次獲得相關技術與知識。

本次觀摩會展示5大主題，首先介紹今年有機最夯的青油菜，它具有優異耐熱性、柔嫩及強健之生育勢，適合夏季栽種，推廣至今已獲許多有機蔬菜農場青睞及持續栽種。

其次為結球葉菜省工減肥栽種法，介紹甘藍於種植前應用畦內一次施肥，不僅減少肥料施用量達25％以上，且葉球重及品質不亞於採多次追肥之傳統栽培模式。

第三為展示水旱輪作效益，介紹水稻應用低密度育苗，之後採高密種植，達成插秧時每一秧苗叢枝數雖少，但單位面積插植秧苗叢數高，讓有機水稻植冠日光截取率增加快，有良好的雜草抑制效果，平均產量也較高。

第四則介紹最新研究成果，導入農業副產物循環利用，有機短期葉菜栽培於土壤中添加適量生物炭處理，不僅生長勢較佳，且有增產14.3~34.5％效益，達成資源再利用及增加收益之雙重功效。

最後介紹有機液肥製作，傳授如何取材在地，如何避免製作過程產生臭味。為展現有機農場之循環農業實務運作成效，本活動不僅安排有機液肥實作示範，更在現場展示應用生物炭於有機葉菜栽培實際成效。

(中時 )