中視新聞

今天受到微弱東北風影響，全台天氣雲多到晴，日夜溫差大。氣象達人彭啟明指出，下週有鋒面靠近，東北風增強，導致溫度降低，預計22號颱風「麥德姆」本周會慢慢生成，但現在變數還很多。氣象局預報也顯示，周二（29日）北部、東半部高溫下降5度，從29度降到24度，伴隨的水氣也多，易有斷斷續續的降雨，其中東北部及北部降雨較持續。

彭啟明昨天在臉書說，鋒面可能在周一(10/28)接近，周一下半天到周二(10/29)，可能北部、東半部下雨機率會增高一些，有些陣雨。而太平洋海面上，預計有些擾動正往菲律賓方向移動，颱風有機會在這週慢慢生成，預估到南海對台灣沒什麼影響，但仍有很多變數。

氣象局預報顯示，周一(10/28)東北風稍減弱且水氣不多，周二(10/29) 東北風強度再增，北部、東半部高溫下降5度，其中東北部、北部降雨較持續，中南部仍是穩定的天氣型態。周三至周六(10/30~11/2) 東北風持續影響，北部、東半部雲量增多並有局部短暫雨。

(中時電子報)