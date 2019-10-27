國民黨總統候選人韓國瑜近期言論引起社會譁然，再度被質疑失言。而近期民調也顯示，韓國瑜的民調和民進黨蔡英文相較，差距又拉大一個百分點，對此，政論名嘴、資深媒體人黃創夏上節目就直言韓國瑜的問題。

據《TVBS新聞》25日所公布的最新民調結果，蔡英文支持度為52%，大幅領先韓國瑜的39%，若與TVBS在10月1日公布的民調，蔡英文支持度為50%，韓國瑜為38%，兩人差距從12個百分點，拉大到13個百分點。顯示韓蔡兩人差距慢慢擴大。

黃創夏25日上政論節目《鄭知道了》表示，韓國瑜自身的問題，使「張善政這個國政顧問團，變成善後顧問團，就讓國民黨最核心的東西都沒有了。」黃創夏指出，國民黨過去有70年執政經驗，一般人相信國民黨比較會搞經濟、科技、美國關係等，沒想到現在全都搞砸。韓的失言自爆，讓團隊忙著收拾殘局。國政顧問團，全成了「善後顧問團」。而這多少也影響了韓國瑜在民調上的表現。

而韓國瑜近期提出的故宮一次展、3000公尺以上高山設立升旗台、補助大學生出國交換等，也讓黃創夏25日也在臉書發文表示，根本沒有「黑韓産業鏈」，只有越來越蓬勃的「笑韓産業鏈」。

(中時電子報)