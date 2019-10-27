2020總統大選，國民黨總統參選人韓國瑜16日起請假高雄市長一職，全力拚大選，舉辦全台傾聽之旅，深入基層爭取支持。此外，韓與美國在台協會莫健主席會面時，也正式告知在選舉期間，因要在台灣基層走透透而不去美國。前中國廣播公司總經理李慶平對此認為，這兩項戰略部署，使韓從容走出死蔭幽谷。他也認為，蔡的支持度已封頂，韓則處於絕地反攻，真正的黃金交叉點，恐將落在11月底。

韓國瑜近日持續進行傾聽之旅，26日晚間抵達馬公，支持者擠爆機場，可見其人氣未減。據中評社報導，李慶平認為，從電視上即可看出，韓的支持者是自動自發而來，而蔡的民眾是要經過行政系統發動，在人數和熱情度上，韓超過蔡。然而，目前許多民調顯示蔡仍領先韓，但李慶平說，目前的比數有利韓催票，因未表態選民達百分之二十左右，蔡支持度已封頂，而韓仍有上升空間。真正黃金交叉點，恐將落在11月底。

李慶平也提及，韓國瑜與國民黨最重要的策略，是要喚醒民眾，正視民進黨這三年半來執政的惡形惡狀。此外，他說韓將「國家安全，人民有錢」這種切合民心的理念推廣出去，對民眾對下架民進黨形成共識，聲勢越浩大，贏面就越大。

韓國瑜昨到澎湖，2百多名韓鐵粉主動湧入馬公機場，高喊「庶民選總統，總統選庶民」，韓國瑜一路被人群推著走，成澎湖少見的選舉大陣仗。韓國瑜能否再掀去年「韓流」旋風，外界高度關注。

(中時電子報)