Giannis tips it in to force OT!!#FearTheDeer pic.twitter.com/8n5cyX2fgY — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 26, 2019

看來新球季對於上季年度MVP「字母哥」阿提托康波的最大課題，就是如何不要犯滿畢業！阿提托康波雖在正規賽槍響同時補籃命中，幫助公鹿把比賽拖入延長加賽，卻在延長賽再度6犯畢業，也讓公鹿爆冷以126比131不敵熱火。

開幕戰打到末節就犯滿畢業的阿提托康波，在正規賽即將結束同時，空中第一時間把米德頓的沒進跳投直接補進，幫助公鹿驚險以121比121追平，也讓比賽進入延長，沒想到阿提托康波竟在延長賽還剩2分31秒，就因進攻犯規畢業。

其實少了阿提托康波的公鹿仍有追平機會，米德頓最後20.5秒3罰俱中，公鹿追到落後3分，沒想到熱火接下來竟然4罰落空，平白送給公鹿追上機會，可惜公鹿就沒法投進追平三分球，卓拉吉奇最後0.7秒兩罰俱中，確保熱火勝局。

熱火以卓拉吉奇25分、8助攻與6籃板表現最佳，阿德巴約也有19分、13籃板與8助攻，努恩18分，希洛、歐利尼克與德瑞克瓊斯各有14分；阿提托康波貢獻29分、17籃板及9助攻的準大三元，卻也發生8失誤，米德頓25分。

(中時電子報)