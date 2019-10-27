台北市長柯文哲一句「西藏喇嘛流行自焚，造成中共很大的困擾」失言風波繼續延燒，引起民進黨副祕書長林飛帆在臉書長篇大論反擊，柯不屑說「過去曾是年輕人標竿，但現在卻投靠民進黨」，令林飛帆哽咽強調「我支持的是有人權價值的民進黨」。柯27日受訪再酸「當你觸及你心裡最慚愧的部分就這樣」。

林飛帆哽咽表示，他支持的是有人權價值的民進黨，暗酸柯文哲不重視西藏人權。柯對此反酸「意思是說時代力量、社民黨都不支持人權，還是怎樣？」並說算了，不要跟林飛帆口水戰。

媒體詢問，林飛帆哽咽是否很誇張？柯文哲再酸「當你觸及你心裡最慚愧的部分就是這樣」，強調林飛帆2013年在成大念書時，他就見過，所以這也沒什麼，常常是這樣，每個人在利益、價值、現實中選擇，每個人有每個人的做法。對於林飛帆選擇什麼？柯反問媒體「我不曉得，你喜歡就給他做專訪就好了」。

民進黨立委參選人賴品妤對於藏人自焚說也幫腔嗆柯「不要再拿醫生做擋箭牌」，柯不以為然說，何必對每個人問話都去回應？就「父子騎驢」，這世界上每天都有人對你有意見，聽一聽就結束啊，不然怎麼辦。

是否承認是失言？柯說，自己還是那個樣子，想講什麼就講什麼。對於柯文哲本月份粉專持續掉粉，有人估選前再掉19萬，柯表示，這不是已經掉很久了，就跟股票一樣，每天漲漲跌跌，像第一步要查那個叫什麼「溫度計」，做事要先查一下是誰主持的、背後資金是誰、政治立場是什麼，查一查再研究說這種寫的目的是什麼？

至於何時止跌回升？柯文哲說，做自己就好，人活在世界上跟股票一樣，你有看過哪支股票都在漲、或哪個永遠在漲停板？不會嘛，就漲漲跌跌，所以人生自在就好。是否會掉更低？柯僅說「理它幹什麼？」

(中時 )