今將與蔡英文同框 柯文哲：行禮如儀而已 09:202019/10/27 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲（中）27日參加「客家義民嘉年華挑擔奉飯啟動儀式」。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統、台北市長柯文哲27日上午近11時將在中正紀念堂出席「2019台北客家義民嘉年華主祭大典」，針對同台將會聊什麼？柯文哲上午近8時受訪說，這種場合都不會講話，每個人行禮如儀而已。 柯文哲說，這種公開場合哪有機會講話，都是每個人把稿子念完就結束了。媒體詢問，是否會給蔡總統「看報治國」做建議？柯說，不用吧，這種公開場合都不會講話、沒辦法講話，每個都行禮如儀而已。 (中時 ) #2020大選 #柯文哲 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020大選打假新聞 臉書公布新安全措施 04:102019/10/23 全球財經 紀念古寧頭 蔡英文：和平不是靠妥協退讓 09:322019/10/23 政治 陳同佳獲釋 前府發言人：蔡應為縱放殺人犯道歉！ 09:442019/10/23 政治 觀光業悽慘卻替蔡助陣？港媒嗅出不尋常... 09:232019/10/24 政治 北部工業區後援會成立 蔡英文：台灣是最好投資地 21:032019/10/24 政治 韓蔡都有「芒果乾」 04:092019/10/25 論壇廣場 彭文正訪IALS找不到論文 林環牆列5點：鐵證如山 15:282019/10/25 政治 新黨慶光復節 舉行「庶民起義 台灣再光復」大會 21:262019/10/25 政治 新黨慶光復 高喊下架民進黨 04:092019/10/26 兩岸新聞 新黨慶光復節 誓言下架民進黨 04:102019/10/26 政治要聞 政治熱門新聞 高雄街頭總統民調 韓、蔡差距嚇死網友 - 政治 蔡英文論文門 阿扁斷言最後結局 - 政治 新發現？彭文正大驚爆：LSE官方不背書聲明！ - 政治 韓國瑜民調真下滑？名嘴曝幕後真相 - 政治 命理師：韓國瑜有她幫忙 會從一面倒中拉回50％ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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