蔡英文總統、台北市長柯文哲27日上午近11時將在中正紀念堂出席「2019台北客家義民嘉年華主祭大典」，針對同台將會聊什麼？柯文哲上午近8時受訪說，這種場合都不會講話，每個人行禮如儀而已。

柯文哲說，這種公開場合哪有機會講話，都是每個人把稿子念完就結束了。媒體詢問，是否會給蔡總統「看報治國」做建議？柯說，不用吧，這種公開場合都不會講話、沒辦法講話，每個都行禮如儀而已。

(中時 )