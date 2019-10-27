國三斜張橋小貨車撞護欄 駕駛墜橋下身亡 09:182019/10/27 中時 潘建志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道三號南下387公里斜張橋段27日上午7時許發生一起小貨車自撞護欄車禍。（翻攝自國道即時影像／潘建志屏東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道三號南下387公里斜張橋段，27日上午7時許發生一起小貨車自撞護欄車禍，警消到場時並未發現駕駛，搜尋之後才在橋下50公尺的灘地找到人，已經死亡，墜橋原因和仍待警方做後續調查。 (中時 ) #小貨車 #駕駛 #斜張橋 #死亡 #搜尋 也許您會感興趣 推薦閱讀 大貨車補申請退稅 12月16日前再退35萬 04:102019/10/23 金融．稅務 淡水6男3女凌晨尬車 恐吃12萬罰單 09:462019/10/23 社會 牙醫拔10顆牙 女「滿口鮮血」死亡 09:582019/10/23 社會 偷渡悲歌？ 英國貨車司機門一開...悚見39具遺體 09:152019/10/24 社會 行車自燃！國道3號 小貨車燒成焦炭 15:342019/10/24 社會 大陸駐比利時使館聲明：已要求比警方全面調查貨櫃藏屍案 23:422019/10/24 兩岸 西濱快速道大貨車追撞曳引車 車頭全毀司機卡在駕駛座 11:512019/10/25 社會 冷靜！被當謝震武譙爆 謝祖武：我是鮮師 不是律師 12:082019/10/25 娛樂 謝震武謝祖武分不清楚？臉書實測 結果竟是... 14:532019/10/25 娛樂 小貨車追撞客運後翻覆 國一北上五股段3車道封閉 20:152019/10/25 社會 社會熱門新聞 網酸「胸比臉大」 正妹騎士現身嗆爆 - 社會 力挺盧秀燕 中市果菜公司董事長賴溪松 車禍過世 - 社會 婆婆抱孫心切媳婦沒動靜 竟然天天來房做這事 - 社會 渣男被甩竟公布女友房事：性慾強、可內射 - 社會 雄三飛彈誤射案判申誡 艦指部處長提再審被駁 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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