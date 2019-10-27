老虎伍茲在日本空曠的球場比賽。（美聯社資料照）

首屆Zozo盃錦標賽於日本千葉縣登場，這是美巡賽首度移師日本，不料颱風肆虐讓當地豪雨成災，高球巨星老虎伍茲(Tiger Woods)也遭殃。伍茲身旁還有湯瑪斯(Justin Thomas)、史畢斯(Jordan Spieth)多位球星與親友團全數被困，折騰了一個半小時才回到飯店。

伍茲一行人在本周末中午出門，去當地的電影院看《小丑》，結束後風雨太大，交通工具幾乎停駛，他們躲去附近的達美樂披薩店避難。那家店是沒有桌椅的，所以他們只好點了東西站著吃。伍茲本人還跑去對街的小7閒晃，折騰了90分鐘才等到交通恢復。在這期間還有兩位粉絲認出伍茲並要求合影。

日本最近飽受颱風之苦，「哈吉貝」「博羅依」造成河川暴漲等嚴重災害，數十人喪生。首度移師日本的世界盃橄欖球賽、高球美巡賽也遭到波及。其實日本有很多伍茲球迷，前日把賽場擠得水洩不通，但接下來受到豪雨影響，賽場因安全考量對外封閉，只留球星們在空曠的球場繼續比賽。

Feeling the flow.@TigerWoods hits one close and taps in the birdie to take the solo lead @ZOZOChamp.#QuickHits pic.twitter.com/QU7UhASVSA — PGA TOUR (@PGATOUR) October 26, 2019

(中時電子報)