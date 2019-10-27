首屆Zozo盃錦標賽於日本千葉縣登場，這是美巡賽首度移師日本，不料颱風肆虐讓當地豪雨成災，高球巨星老虎伍茲(Tiger Woods)也遭殃。伍茲身旁還有湯瑪斯(Justin Thomas)、史畢斯(Jordan Spieth)多位球星與親友團全數被困，折騰了一個半小時才回到飯店。
伍茲一行人在本周末中午出門，去當地的電影院看《小丑》，結束後風雨太大，交通工具幾乎停駛，他們躲去附近的達美樂披薩店避難。那家店是沒有桌椅的，所以他們只好點了東西站著吃。伍茲本人還跑去對街的小7閒晃，折騰了90分鐘才等到交通恢復。在這期間還有兩位粉絲認出伍茲並要求合影。
日本最近飽受颱風之苦，「哈吉貝」「博羅依」造成河川暴漲等嚴重災害，數十人喪生。首度移師日本的世界盃橄欖球賽、高球美巡賽也遭到波及。其實日本有很多伍茲球迷，前日把賽場擠得水洩不通，但接下來受到豪雨影響，賽場因安全考量對外封閉，只留球星們在空曠的球場繼續比賽。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。