英國冷凍貨櫃車39屍慘案再逮捕一名20多歲北愛爾蘭男子，是這起案件中警方逮捕的第5人。

英國冷凍貨櫃車39屍慘案，警方至今已逮捕5名相關人等。

綜合英國天空新聞網（Sky News）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，愛爾蘭國家警隊「和平衛隊」（Garda Siochána）昨日下午在都柏林港（Dublin port）逮捕一名年約20多歲的北愛爾蘭男子，據信男子與冷凍貨櫃39屍命案調查有關。

愛爾蘭警方表示，男子因另一起犯罪行為傳喚出庭卻未出現而被逮，並非與此次案件直接相關，不過據信偵辦39屍冷凍貨車命案的艾塞克斯（Essex）警方對男子相當感興趣，認為他可能與該起事件有關。

警方先前已逮捕4名相關涉案人等，包括25歲的冷凍貨櫃車司機羅賓森（Mo Robinson），他23日被控謀殺後遭捕；38歲英國籍貨車行老闆馬赫夫婦（Joanna and Thomas Maher），他們被控密謀人口販運以及39項過失致死案件；另外警方25日也依涉嫌人口販運、過失致死罪名逮捕一名48歲北愛男子。

另外，先前傳出不幸遇難的39人中，超過20人恐為越南人而非大陸公民，艾塞克斯警方周六召開記者會表示，「目前仍無法判斷39名死者真正國籍」，不過警方證實，目前已尋求越南外交部、當地越南社區協助。

英國《衛報》（The Guardian）報導，昨日記者會上，艾塞克斯警官帕斯摩爾（Martin Pasmore）被問及調查是否從大陸公民轉向越南社群，他回應目前調查並未轉向，他對所有被害者國籍抱持開放態度。他說貨櫃車上被害者攜帶、能夠確認個人身分的文件相當少，目前所有死者遺體已送到當地一家醫院等待進行屍檢。

帕斯摩爾補充，警方已經聯繫越南相關單位，希望對方協助提供可能死者家人的指紋或DNA資料。

(中時電子報)