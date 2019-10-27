美國有關當局人員今天警告，「極端」風勢將助長加州北部野火，迫使5萬居民撤離家園，200萬人面臨斷電窘境。

路透社報導，加州目前主要的野火有兩個，一是舊金山以北崎嶇地形上肆虐陡峭山坡的「金凱德大火」（Kincade Fire），延燒範圍達2.5萬英畝（1萬公頃）；二是在洛杉磯郊區延燒4600英畝（1700公頃的）「提克大火」（Tick Fire）。

當局出動2000多名消防人員對抗金凱德大火，但僅控制住10%火勢。金凱德大火已摧毀近50棟建築，接下來氣候變化對它的立即性威脅會高於提克大火。

美國國家氣象局氣象學家金恩（David King）告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）說：「這次天候變化重要之處在於…風勢持續的時間。」

專家預測，今起舊金山灣區將出現高溫強風的氣候型態並持續至28日。受影響地區將標註紅旗警示，代表風險等級很高。

法新社報導，加州最大電力企業「太平洋瓦斯與電力公司」（PG&E）將預防性切斷94萬戶的用電，以防萬一，當地媒體表示，影響範圍約達200萬人。

PG&E表示，在預料這波乾燥東北風風速每小時達112公里之下，「可能會是加州幾十年來最劇烈的天候事件」。

「PG&E將在破壞性強風抵達前，切斷電源數小時，以策安全。這種規模的強風會升高災損、電子系統起火花以及野火快速延燒的風險。」

70歲居民塔瓦瑞斯（Tina Tavares）被迫撤離位於蓋瑟維爾（Geyserville）的住家後告訴「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）：「我無法解釋。這就像經歷很嚴重的地震一般，地都裂開了…你雖然親眼看見，卻完全不知道該怎麼辦。」

(中央社)