民進黨主席卓榮泰稱，若沒有民進黨，台北市長柯文哲第2次選市長會落選，證實民進黨操作「棄保」，令柯昔日的對手、國民黨前立委丁守中說「敬請二審法官注意，卓主席終於說出柯文哲贏台北市長的真相 」。柯文哲27日對此大肆嘲諷，「柯文哲是促藍綠合作的最大因素，只有柯文哲可以讓他們合作！」

針對丁守中贊同卓榮泰的言論，柯文哲自豪反虧「柯文哲是促使藍綠合作的最大因素，只有柯文哲可以讓他們合作！」

另外，對於台灣民眾黨不分區海選標準？柯文哲說，今天下午開始，還是會按照北市府過去的方法，就「圈差三角形」，幾個評審委員覺得好的打圈，沒意見就三角形，覺得不適當打叉，分數出來之後，再排序一遍討論，這是一貫的做法。

柯還說，每個委員有每個想法，就尊重多元性，這在市府是長期以來的遴選制度，「圈差三角形制度」行之有年，有標準SOP。媒體追問「你會為你個人打叉還圈？」柯笑說「你有你的想法嘛！」

外籍民眾參與客家嘉年華活動。(黃世麒攝)

台北市長柯文哲(前排右三)全程參與挑擔奉飯，行經總統府前。(黃世麒攝)

台北客家義民嘉年華27日踩街登場。(黃世麒攝)

現場主持人請台上貴賓用雙手比出大愛心，不熟悉動作的台北市長柯文哲(左)的動作看起來像在搔頭，表情動作令人莞爾一笑。(黃世麒攝)

台北市長柯文哲(中)、客委會主委李永得(左)一同挑擔奉飯。(黃世麒攝)

民眾參與客家義民嘉年華踩街。(黃世麒攝)

小朋友們與大人一同上街。(黃世麒攝)

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