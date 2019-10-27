民進黨主席卓榮泰稱，若沒有民進黨，台北市長柯文哲第2次選市長會落選，證實民進黨操作「棄保」，令柯昔日的對手、國民黨前立委丁守中說「敬請二審法官注意，卓主席終於說出柯文哲贏台北市長的真相 」。柯文哲27日對此大肆嘲諷，「柯文哲是促藍綠合作的最大因素，只有柯文哲可以讓他們合作！」
針對丁守中贊同卓榮泰的言論，柯文哲自豪反虧「柯文哲是促使藍綠合作的最大因素，只有柯文哲可以讓他們合作！」
另外，對於台灣民眾黨不分區海選標準？柯文哲說，今天下午開始，還是會按照北市府過去的方法，就「圈差三角形」，幾個評審委員覺得好的打圈，沒意見就三角形，覺得不適當打叉，分數出來之後，再排序一遍討論，這是一貫的做法。
柯還說，每個委員有每個想法，就尊重多元性，這在市府是長期以來的遴選制度，「圈差三角形制度」行之有年，有標準SOP。媒體追問「你會為你個人打叉還圈？」柯笑說「你有你的想法嘛！」
(中時 )
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