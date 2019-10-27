空軍司令部舉辦官兵集團結婚。（空軍司令部提供／潘建志屏東傳真）

空軍司令部舉辦官兵集團結婚。（空軍司令部提供／潘建志屏東傳真）

空軍司令部26日在空軍屏東基地，舉辦「永結同心，愛你恆久」108年官兵集團結婚，58對新人搭乘空軍C-130H型運輸機抵達典禮會場，新郎新娘盛裝梳化，雙雙步入禮堂，新人軍眷及親朋好友到場見證幸福一刻，場面熱鬧溫馨。

今年空軍官兵集團結婚共有58對新人報名參加，空軍特將屏東基地修護棚場打造成禮堂，以活潑設計、多元立體之3D拼貼藝術，營造喜慶氣氛，並安排兩架編號「1314」及「1301」C-130H型運輸機做為「禮機」，代表「一生一世，一生唯一」。

禮機載乘新人滑行抵達典禮會場後，停置於會場前方，吸引了空軍眷屬及親友們不斷的拍照，讓新人留下銘心的浪漫回憶。新人們隨後在交換戒指，頒發結婚證書後現場掌聲不斷。

空軍司令熊厚基在致詞時表示，從愛情走入婚姻，是真正同甘共苦的起點，夫妻是彼此未來人生中，關係最親密的同伴和家人。家是一個講「愛」的地方，夫妻倆要互相尊重，學習溝通及寬容、欣賞對方優點，才能「永結同心、愛你恆久」，牽手共渡人生旅途。

(中時 )