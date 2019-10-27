立委陳學聖向教育部調閱總統蔡英文論文資料，回函上寫的資料等級為「密」，理論上民國118年即可解密，但該資料卻是採「絕對機密」，須等到30年後的138年12月31日才能解密，非常詭異。旅美學者林環牆問「為什麽蔡英文政大等人事檔案被列為絕對機密？」並列出兩大問題轟蔡企圖遮掩真相，未來只會更難面對自己的良心與歷史的審判。

旅美學者林環牆問「為什麽蔡英文政大等人事檔案被列為絕對機密？」他說，台灣的「國家機密保護法」第一章總則第一條：為建立國家機密保護制度，確保國家安全及利益，特制定本法。

根據該法，機密等級區分為：

1） 絕對機密：適用於洩漏後足以使國家安全或利益遭受非常重大損害之事項，而保密期限不得逾30年。

2）極機密：適用於洩漏後足以使國家安全或利益遭受重大損害之事項，而保密期限不得逾20年。

3） 機密：適用於洩漏後足以使國家安全或利益遭受損害之事項，而保密期限不得逾10年。

林環牆說，非常荒謬，蔡英文過去任教於政大等人事檔案竟然被歸類為「絕對機密」，屬於最高等級的機密保護。由於是從今（2019）年才開始列為「絕對機密」，所以，蔡英文的人事檔案將一直被封存到2049年，才得以解密，而封存期限不可思議地長達30年！

林環牆表示，這裡有兩個問題值得台灣朝野予以特別關注：

第一，「為什麽是今年才想到要以絕對機密封存30年」，又是基於什麽理由？難道打開蔡英文的人事檔案果真「足以使國家安全或利益遭受非常重大損害」？還是擔心打開檔案會讓所有違法事證無法再隱匿？真的太荒謬了！

第二，是誰有這個權限將蔡英文的人事檔案歸類為「絕對機密」？當然不會是教育部長！根據「國家機密保護法」第二章「國家機密之核定與變更」裡面第二條規定：「絕對機密」是由總統、行政院院長或經其授權之部會級首長親自核定。其實，簡單說，就是蔡英文心虛地將自己的政大等人事檔案規類為「絕對機密」。要不然行政院院長或教育部長怎麽敢如此膽大妄為？

林環牆說，按「國家機密保護法」第一章第五條第三款規定，核定國家機密，是不得基於為掩飾特定之自然人、法人、團體或機關 (構) 之不名譽行為。

然而，林環牆認為，蔡英文35年來一直拿不出通過倫敦政經學院（LSE）口試的博士論文，這是鐵的事實。另方面，英國校方的議會圖書館（SHL）與高等法律研究院（IALS）也從來不曾在1984年收過蔡英文理應依法定程序繳交的博士論文，這也是鐵的事實。那麽，蔡英文怎麽可能會有LSE的法學博士學位？

林環牆表示「在這裡，我再強調一次：蔡英文在今年先後被逼出3種不同版本的學位證書影印本，全部都是偽造的贗品！」隨著時間向前推移，真相已越來越明。蔡英文把人事檔案列為「絕對機密」，企圖遮掩真相，未來只會更難面對自己的良心與歷史的審判。

他最後說，至於那一串串長長的挺英名單，將會停留在歷史成為一串串的自我羞辱 ～ 真的，這是由衷的善意提醒！

(中時電子報)