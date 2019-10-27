偏鄉學校營養午餐供應較困難，教育部國教署今年起推出「新學校午餐創新推動計畫」，其中嘉義縣發展出「聯合採購、平地集成、郵政運輸」創新模式，阿里山南線4校共同招標採購，讓平地供應商可透過郵局供貨，運輸風險與成本大幅降低，省下經費更能提升食材品質。

教育部國教署為提升偏鄉學校午餐食材品質，委託成大執行「新學校午餐創新推動計畫」，今年為計畫第一年，先以南部地區為調查研究範圍，包括嘉義縣阿里山鄉南線、台南市七股區、高雄市六龜桃源區、屏東縣恆春半島。透過深度訪談，與在地學校、地方政府協力，深入探討偏鄉學校供餐現況，進而擬定因地制宜的行動策略。

嘉義縣阿里山鄉南線在縣長翁章梁的協助下，發展出「聯合採購、平地集成、郵政運輸」的創新模式，聯合阿里山南線4校、共316人用餐，共同採購招標，平地供應商得標後再透過郵局供貨，降低運輸成本及風險，讓食材品質獲得更大保障。

教育部國教署說，此模式提高優質廠商的供貨意願，創造學校、廠商、郵局多贏局面，也讓偏鄉學童更能享用營養豐盛的學校午餐。

成大協助教育部國教署，發展偏鄉學校午餐食材供應與地方政府、學校跨越行政分工藩籬，並與第一線集成廠商、在地社區與農民組織等合作，共同制定因地制宜、在地食材自給自足供應的多元模式，讓在地食材供應基礎更強化，偏鄉學校採購也更順暢，食材品質因此也獲得更多的保障。

根據統計，全國高級中等以下學校多達3成位於偏鄉地區。未來國教署會在嘉義縣發展出的基礎上持續深耕與滾動式調整，再逐年擴增至離島、中北部與東部等區域，讓學生吃得更豐盛、更健康。

(中時 )