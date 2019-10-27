東勢區26日發生離奇自撞車禍，車頭整個嚴重凹陷。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

賴溪松(左三)去年力挺盧秀燕(右三)，昨車禍過世。(中時資料照 林欣儀攝)

前台中地區農會總幹事、現任台中市果菜公司董事長賴溪松，意外車禍過世。昨（26日）下午3時許，賴溪松由22歲賴姓司機開車行經東勢東關路6段時，轎車突然衝撞路邊變電箱，接著撞到電桿後停住，坐在右後座的賴溪松受傷昏迷，送醫後晚間6時仍宣告不治。賴姓駕駛受輕傷，無酒精反應，肇事原因由檢警釐清中。

65歲的賴溪松是台中地區農會大老，去年在台中市長選舉中力挺盧秀燕，盧就任後延攬賴溪松擔任台中市果菜公司董事長，是盧秀燕重要農業議題諮詢對象。

據了解，昨下午3時7分，賴姓司機開車搭載賴溪松要去果園，在行經東關路6段時，不知何故突然衝撞路邊變電箱後，再撞上電桿後停止，車頭嚴重受損，變電箱整個都撞飛，可見衝撞力道之大。

坐在後座的賴溪松當場昏迷，送醫後不治身亡，賴姓駕駛受輕傷。由於賴溪松有繫安全帶，車禍後昏迷在座位上，車禍原因十分離奇，目前由檢警調查中。

(中時電子報)