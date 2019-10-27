橄欖球世界盃》黑衫軍神話終結 英格蘭爆冷晉決 09:472019/10/27 中時電子報 盧品青 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「黑衫軍」紐西蘭在世界盃橄欖球遭英格蘭擊敗。（美聯社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世界盃橄欖球賽再演驚奇，英格蘭代表隊在日本橫濱打出名留青史的佳作，26日他們以19-7扳倒了12年不敗的「黑衫軍」紐西蘭，殺入決賽。紐西蘭包辦前兩屆的冠軍，他們2007年至今已寫下18連勝。 一般預估這是差距很小的比賽，然而英格蘭開賽1分多鐘就成功達陣，加上罰球打完半場即以10比0領先。黑衫軍在8強時以46-14擊潰愛爾蘭，結果碰上英格蘭卻被打得無法還手，無論力量、速度、精準度表現都居於劣勢。 英格蘭將要問鼎自2003年以來的世界盃首冠，對手是南非與威爾斯的勝方。 南非痛宰日本 終結地主童話 (中時電子報) #紐西蘭 #英格蘭 #橄欖球 #世界盃 也許您會感興趣 推薦閱讀 權證星光大道－華南永昌證券 富櫃200 中小型股熱門指標 04:102019/10/23 證券．權證 受A股拖累 港股早盤突挫逾200點 11:512019/10/23 財經 《店頭市場》7場櫃買市場業績發表會接力登場 13:242019/10/23 財經 華航募200本中文書 助荷蘭了解台灣文化 18:582019/10/23 生活 200公斤大理石雕成布 戴士偉奪冠 04:102019/10/25 藝文副刊 賺200元罰10萬 白牌車載客中埋伏 14:032019/10/25 社會 羽球》廖敏竣蘇敬桓爆冷奪勝 法國賽進四強 01:522019/10/26 體育 200青年韓家軍做公益 網友感動淚噴 11:042019/10/26 政治 衝鋒陷陣200天 林之晨率領台灣大殺出轉型路 17:082019/10/26 財經 比SARS時期慘 港逾200家餐廳倒閉 04:092019/10/27 話題觀察 體育熱門新聞 NBA》詹皇又寫歷史 得分上雙率居首 - 體育 羽球》又輸馬琳！戴資穎法國賽4強止步還丟球后 - 體育 NBA》字母哥連兩場畢業 公鹿輸熱火 - 體育 NBA》黑貝嘲諷勇士：過去靠KD作弊 - 體育 MLB》太空人耗盡強投 國民聽牌良機 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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