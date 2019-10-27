世界盃橄欖球賽再演驚奇，英格蘭代表隊在日本橫濱打出名留青史的佳作，26日他們以19-7扳倒了12年不敗的「黑衫軍」紐西蘭，殺入決賽。紐西蘭包辦前兩屆的冠軍，他們2007年至今已寫下18連勝。

一般預估這是差距很小的比賽，然而英格蘭開賽1分多鐘就成功達陣，加上罰球打完半場即以10比0領先。黑衫軍在8強時以46-14擊潰愛爾蘭，結果碰上英格蘭卻被打得無法還手，無論力量、速度、精準度表現都居於劣勢。

英格蘭將要問鼎自2003年以來的世界盃首冠，對手是南非與威爾斯的勝方。

(中時電子報)