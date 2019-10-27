輔仁大學博物館學研究所所長林秋芳上任後推出的地方學移地學習共學課程「博物館地方學巡迴列車─宜蘭地方共學之旅」，近日師生於宜蘭進行兩天一夜全程由學生自主企劃的「宜蘭博物館地方共學之旅」，向地方取經。

此次活動邀請多位長期致力於推廣及實踐宜蘭地方學的前輩專家們分享經驗談，主題包含：國際博物館現況、宜蘭博物館家族籌備、社區營造、社區創生、文創產業、在地美術推廣、農村文化等。

溫肇東教授分享的「博物館的表裡與時差」，提到不同的博物館國際案例，引發師生對於文化是否能夠買賣的反思，進一步思考文化如何在地化又國際化；橘之鄉與游阿媽藝站亦提到相似的問題，強調從認識自己的家鄉開始，要讓世界看見台灣其實要先讓台灣先看見自己，因此提出「愈在地愈國際」的概念，無論是以在地料理、鄉村音樂、村落美學策展還是讓鄉土教學進入校園，皆是為了讓大家更加親近鄉土。

論壇中亦提及宜蘭博物館家族的成立過程、龜山島社區的文化推廣、白米社區總體營造的成功案例、宜蘭美術館推廣的地方美術、大型活動與地方產業的結合皆是基於在地人對於土地的關懷與連結才能完成，「共識」是宜蘭人能夠成功推動地方學的核心價值！

宜蘭地方共學之旅的最後一站由輔大博館所三位老師帶領學生實際遊覽宜蘭舊城、文創節點與當地特色小吃，讓學生親自參與觀察在地文化，進而反思並啟動不同角度的地方學研究。所長林秋芳表示，期待該所同學藉共學之旅，重新思考自身家鄉文化後，親近土地並實踐於博物館和文化推廣研究當中，讓文化傳承永續發展，也希望透過共學旅程，培育更多研究地方文化的年輕學者，實踐並倡議地方學的精神與專業研究。

(旺報 )