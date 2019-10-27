網友回應謝寒冰文章。(擷取自謝寒冰臉書)

國民黨總統參選人韓國瑜始終強調庶民精神，其中文山伯、杏仁哥、強強滾等挺韓大將，更堪稱「庶民」代表。名嘴謝寒冰在臉書指出有人稱文山伯開賓士很有錢，所以根本是假庶民，謝則以三問反擊。

去年韓國瑜掀起「韓流」，其中靠著草根性以及貼近人心的口號，使他在九合一大選，成功將高雄綠地變藍天。韓國瑜近日進行傾聽之旅，他也強調，未來一定要南北平衡、縮短貧富差距，南北雙引擎一起拉，帶動中台灣；尤其幾千年來都是以農立國，農民、漁民、勞工、庶民四大階層生活過得好，全台灣就都會好。此外，韓昨天到澎湖，韓粉也高喊口號「我是穿雲箭，跨海澎湖來相見」、「庶民選總統，總統選庶民」。

然而，挺韓大將文山伯被稱為庶民代表，但近日卻被傳出是假庶民。謝寒冰在臉書表示，有人說文山伯開賓士很有錢，所以他根本是假庶民。謝反擊三問「麻煩請告訴我合格庶民該開什麼車？住什麼房？年收入多少以下？」他最後更諷刺表示，不知道他通不通的過全民庶檢。

網友則回應「不懂庶民意思的酸民」、「庶民是出門都要搭乘大眾捷運嗎，還是騎腳踏車或摩托車呢」、「庶民也不代表是窮人呀」、「文山伯自食其力賺錢，開什麼車都不行嗎？」、「庶民就一定要窮到被鬼抓去才能叫庶民？」、「庶民不是指貧窮，指的是一般平民」、「辛苦賺錢的是庶民不等於沒錢」。

(中時電子報)