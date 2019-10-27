澎湖天后宮打破480年先例，請出官印、在韓國瑜背上用印，替韓國瑜祈福。（林宏聰攝）

離開天后宮時，韓國瑜再度受到大批支持者簇擁歡呼。（林鴻聰攝）

有支持者手持的小國旗在推擠時不慎掉落，韓國瑜立刻彎腰撿起。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜澎湖傾聽之旅、27日上午前往全台最古老的媽祖廟開台天后宮上香祈福，韓國瑜特地走側門，強調尊重廟方所以「龍門進、虎門出」。提及大學生、研究所學生公費補助出國遊學一年的構想，韓國瑜強調「絕對不是吹牛」，投資下一代，台灣才有光明的未來。

天后宮主委蔡光明表示，事先有通知韓競辦，會比照總統規格、為他開寺廟中門迎接，但韓辦回覆，一般中門只有神明與總統格局才開門迎接，如今韓還是庶民身分，廟方不需為他破例，比照一般民眾、走側門即可。

參拜時，蔡光明也特地請出天后媽祖的官印、蓋在韓國瑜背上。澎湖開台天后宮指出，開廟480多年來，從來不曾為任何人使用過官印。事先請示過媽祖，也獲得同意，不僅象徵保祐平安、替韓國瑜祈福，更預祝他順利當選2020年中華民國總統。

針對國民黨不分區名單，韓國瑜表示已與吳敦義交換意見，要提拔優秀的人才前進立法院。韓國瑜認為，新一代國民黨不分區立委須具備三條件，第一，「文要能說、武要能戰」、心中要有理想，第二要能表述，第三當仁不讓。

針對外界不斷批評韓國瑜政策跳票，韓國瑜反嗆「把跳票兩字還給蔡英文本人」，韓國瑜強調，當前的勞工、能源政策全都跳票。在民進黨執政下，勞工、農漁民真的快樂嗎？蔡英文在選前喊話「勞工是民進黨心中最軟的一部分」，但現今卻是太多人過得苦不堪言，請民進黨認真傾聽人民的聲音。

提及大學生、研究所學生公費補助出國遊學一年的構想，韓國瑜仍強調「絕對不是吹牛」，他認為政府一定要把預算找出來，資源投資在下一代，就與高雄市政府大力推動「雙語教育」政策的初衷一樣。韓國瑜強調，只有優秀的下一代，台灣才有光明的前途。

(中時 )