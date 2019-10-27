本周事業運前三名:

1.雞

工作:本周運勢紅透半邊天，為第一名。事業上有新契機，整裝待發，信心十足。對於未來合作及成果，可以預見。

2.龍

工作:本周運勢上升，好運不斷，為第二名。工作以外，兼差的機會很多，手頭現金收入增加，讓你非常開心。

3.猴

工作:本周運勢穩定中發展，為第三名。持續努力，會有更多工作上的驚喜。人在做天在看，你在做老闆在看。

本周財運前三名(圖/中國時報提供)

本周財運前三名:

1.龍

財運:本周表現十二生肖最佳，事業運帶動財運，正財及偏財收入都不錯，享受收穫的喜悅與消費的開心。

2.猴

財運:本周來自於好友的幫助，讓你財運亮麗，雖然尚未進帳，但是掌控在你，心滿意足之外，也要感謝貴人照顧。

3.鼠

財運:本周財運滿盈，是屬於惦惦吃，吃三碗公類型。大家都不好的情況下，你一枝獨秀，確實要低調一些。

本周愛情運前三名(圖/中國時報提供)

本周愛情運前三名:

1.猴

愛情:本周男性桃花盛開，人際關係大躍進。信心十足，氣勢滿滿，對於想要追求的對象，沒有不成功的。

2.馬

愛情:女性愛情運不錯，不去計較誰先付出，或是付出多少要求回報，那麼就能談一場舒服的第二春戀愛了。

2.雞

愛情:固定伴侶及已婚家庭，本周愛情感情運皆不錯。安靜中有感動，平凡中見真心，繼續走下一個十年路。

3.龍

愛情:本周愛情運甜美，熱念中的情侶一起去聽演唱會，感受音樂的美妙及熱力，你們的戀情也帶來不同的感覺。

本周健康運前三名(圖/中國時報提供)

本周健康運前三名:

1.馬

健康:健康運勢尚佳。最近改走環保路線，騎著自行車向下班，既達到健身的目的，又能不製造廢氣。

2.蛇

健康:健康運向上，愛上清淡素食，因病聽醫師建議改吃蔬菜生機飲食，沒想到因此瞭解大地食材的珍貴與營養。

3.狗

健康:一週二次的瑜珈運動，讓你身心靈放鬆，筋骨得以舒展，雖然每次都汗流浹背，卻非常值得。

(中時 )