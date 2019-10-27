台北車站今早大停電！交通部台鐵局表示，由於上午6點35分時，台北站東三門外主變電站一個變壓器毁損，致地下一樓的東、西停車場、部分的全家便利商店、台北站便當本舖1 、2 、3 、5號店及夢工場，以及台北站一樓和運租車店面停電，停電區域於9點55分復電。

台鐵局表示，變壓器異常起火後，聯合防災中心立即發揮作用，火勢很快就被撲滅，人員平安無人受傷，至於變壓器異常原因尚待查明。

(中時 )