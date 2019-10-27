北車大停電 變壓器燒毀摸黑3小時 10:382019/10/27 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北車站今早大停電，搶修、消防人員等立即協助修復。（台鐵提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北車站今早大停電！交通部台鐵局表示，由於上午6點35分時，台北站東三門外主變電站一個變壓器毁損，致地下一樓的東、西停車場、部分的全家便利商店、台北站便當本舖1 、2 、3 、5號店及夢工場，以及台北站一樓和運租車店面停電，停電區域於9點55分復電。 台鐵局表示，變壓器異常起火後，聯合防災中心立即發揮作用，火勢很快就被撲滅，人員平安無人受傷，至於變壓器異常原因尚待查明。 (中時 ) #變壓器 #停電 #北站 #台鐵局 #防災中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 PG＆E：加州限電可能還要10年 04:102019/10/24 全球財經 台鐵支線環保客車 融入在地觀光特色 12:342019/10/24 生活 電力公司防野火 加州十餘萬戶大停電 17:112019/10/24 國際 生活熱門新聞 胃食道逆流没得救？4招能根治 - 生活 離譜！台北大學校慶 國旗遭學生扯下換彩虹旗 - 生活 無線充電很實用？ 網曝致命缺點 - 生活 桃園全運會廣告聚焦美眉身材 宅神：地方媽媽怒了 - 生活 江啟臣、謝龍介今晚廟口尬歌 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。