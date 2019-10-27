高雄市岡山分局王姓員警上月22日攔查一名機車騎士，雙方在街頭發生言語爭執，騎士提供身分證字號，當場查出身分卻將他帶回出所，最後仍無法確認是否有違規事實，由於過程影片在網路上被流傳，員警被形容為刁警，但岡山分局強調，該警員有重聽，平時講話就很大聲，雙方有口角上衝突，但未有侮辱或辱罵字眼，不過王員擅自將執勤之攝錄影音資料上傳公務群組，致遭轉傳外流，顯有不當，將依相關規定議處。

岡山分局表示，王姓員警於9月22日晚間6時21分，在岡山區公園西路三段便利超商前，發現民眾騎乘機車疑似有交通違規且形跡可疑，遂攔下盤查，因王姓員警有輕微重聽情形，平時講話就很大聲，而該名男子未帶任何證件，男子誤以為員警挑釁，因此查證身份過程中王員與林姓民眾一直有口角上衝突，但未有侮辱或辱罵字眼。

林男因當時未帶任何證件，雖當下有提供身份證字號供警方查證，惟M-police所查資料有限且影像較為模糊，故欲將林男帶往駐地，以利查證，林男配合警方前往查證，當下亦未提出異議，警方於查證清楚後，即讓林男離開。

事後王員因貪圖一時方便，將密錄器影像上傳至派出所公務群組報告執勤過程，復遭轉傳外流，導致多數鄉民以為是警方執法過程態度不佳。

而王姓員警因為求一時方便，擅自將執勤之攝錄影音資料上傳公務群組，致遭轉傳外流，顯有不當，分局將依相關規定議處。

(中時 )