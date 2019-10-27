說起「棋聖」聶衛平，很多人絕對不陌生。這位大陸引以為傲的國寶級人物，卻曾因為生活惡習而罹患癌症。他勸大家拒絕直腸癌，以他為戒，久坐不運動、攝取過多蛋白質、抽菸喝酒這些壞毛病統統都該修正，且要按時檢查身體，合理飲食起居。

陸媒《健康時報》報導，大陸棋聖聶衛平今年67歲，他在棋壇地位祟高，1980年代末他在中日圍棋賽創下11連勝輝煌成績，1988年被授予「棋聖」稱號，對大陸圍棋界影響深遠。不過，最近幾年談到聶衛平，除了圍棋外，他曾患癌的經歷也受到關注。2013年，聶衛平罹患直腸癌，經過了手術，病情已得到有效控制。

聶衛平此前接受媒體訪問，談到他罹患直腸癌的心路歷程，他直指罹癌前生活習慣有很多惡習，其中久坐不運動作息不規律、攝入過量高蛋白及菸酒不離手最為關鍵。

1.久坐不運動，作息不規律

除了久坐不運動外就是作息不規律，而壓力和不規律的作息正是直腸癌的兩大誘發因素。當人疲勞、工作壓力過大時，會導致腸道抵抗力和免疫力下降，給癌症有了可乘之機。他說，總感覺時間不夠用，有時坐在車上都在研究棋譜，一有點兒空就趕緊補覺，甚至讓人誤會，說他得了嗜睡症，其實是由於身心過於疲憊造成的。

2.攝入過量高蛋白

除了生活習慣有不少毛病，聶衛平的飲食習慣也很不好。以前他是有名的「蟹幫幫主」，半斤一個的螃蟹可以一口氣吃13隻。其實，螃蟹本身和直腸癌沒關係，主要由於螃蟹是高蛋白，攝入過量高蛋白是直腸癌發生率越來越高的原因。

3.菸不離手，酒不離口

螃蟹問題還可以有商量餘地，但戒菸戒酒就很難為他了。聶衛平在棋盤上的一大特色就是抽菸，也是圍棋界唯一一個被允許在比賽中抽菸的人，另外，他還有個外號「4斤哥」，酒精濃度50多度的白酒一次喝4斤。平常一喝加了冰的白酒就會放不下杯子，還有一個喝酒的習慣是要用大瓷杯，總覺得小杯小酌不過癮。

聶衛平坦承，患癌前是一個相當執拗的人，通過這次得病讓他改變了很多。如今他開始按時檢查身體，合理飲食起居，現在身體恢復得相當好，基本回到了當年他最好的狀態。

聶衛平患癌後，不僅自己開始注重養生，也用他的自身經歷，教導身邊的人，「拒絕直腸癌，以我為戒」吧。

(中時電子報)