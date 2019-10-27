太空人布瑞格曼滿貫全壘打。(MLB臉書)

太空人真是令人難以捉摸，從未在季後賽先發的菜鳥投手厄基迪(Jose Urquidy)，首次先發就是重要的世界大賽G4，還一口氣投了5局。厄基迪原先任務只是開場，國民打者卻對他一籌莫展，他退場時太空人領先4分。一哥布瑞格曼(Alex Bregman)第7局居然還追加了滿貫炮！太空人終場以8比1擊敗國民，將世界大賽扳成2勝2負。

總教練辛屈(A.J. Hinch)賽前表示，雖然是牛棚車輪戰，他也沒有給開場的厄基迪設定投球數，「只要他投得好就可以繼續投。」其實厄基迪原本也是先發投手，體力無虞，5局無失分可以說比「三巨投」的狀況還要好，勇摘世界大賽勝投。此外太空人動用5位牛棚投手，國民僅打出4支安打。

國民左投柯賓(Patrick Corbin)表現不佳，首局失掉2分又滿壘，還好奇利諾斯(Robinson Chirinos)敲出雙殺打。但4局上太空人攻勢再開，奇利諾斯這次揮出2分全壘打，柯賓最後6局失4分退場。國民6局下攻到1出局滿壘，終於打破鴨蛋，可惜期待的大反攻沒有出現，先崩潰的反而是自家牛棚。

7局上，國民第一任中繼投手瑞尼(Tanner Rainey)連續保送，第二任羅尼(Fernando Rodney)就挨了布瑞格曼令華盛頓主場球迷絕望的滿貫轟。這一球拉打得非常結實，布瑞格曼出手後緩行幾步，看著球落到左外野觀眾席才放下球棒，這場比賽至此勝負已分。

國民先在太空人主場2連勝，卻又在自家主場2連敗，搞砸了2勝0負的大好局面，現在奪冠氣勢全跑回太空人這頭。關鍵G5是華盛頓主場最後一戰，拿到這一勝的可先聽牌，國民再不拚就沒機會了。

(中時電子報)