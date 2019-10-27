「忍者龜」韋斯布魯克27日交出28分、13助攻與10籃板的生涯第139次大三元，正式超越魔術強生，成為史上第2多拿下大三元球員，與貢獻29分、8助攻與5籃板的「大鬍子」哈登，攜手幫助火箭126比123擊敗鵜鶘拿下首勝。

不過火箭拿下本季首勝並不輕鬆，打到最後1分26秒，哈特的三分球命中，把鵜鶘落後差距縮小到3分，哈登更在最後12.9秒發生掉球失誤，讓哈特快攻上籃放進兩分，幸好韋斯布魯克最後6.1秒兩罰俱中，火箭才得以驚險贏球。

韋斯布魯克接下來要追逐的是，史上拿下大三元次數最多的「大O」奧斯卡羅賓生181次，以他最近幾年瘋狂拿下大三元的表現來看，追上大O並非不可能的任務，就要看他的火箭隊友能否繼續配合，哈登也要多「讓」韋少一點才行。

火箭除了「MVP連線」表現出色，塔克也拿16分，卡培拉與豪斯各有15分，艾瑞克戈登替補貢獻13分；鵜鶘得以緊咬比分不放的主因，在於英格拉姆拿下全場最高35分，外加15籃板、5助攻，哈特23分，朗佐鮑爾18分、10助攻。

(中時電子報)