王金平抵達時受到廟方以舞獅隆重歡迎。（周麗蘭攝）

雲林水利會長林文瑞（右一）陪同王金平參拜

外傳前立法院長王金平將批橘袍參選下屆總統，王金平27日上午到虎尾鎮慈龍宮參加安座大典，接受媒體採訪時表示「還沒有做最後的接觸」。

媒體詢問王金平聽說與宋楚瑜談好了要披橘袍選總統，王金平說：「還不知道最後怎麼決定，還不知道。」

媒體追問不是已經談好了嗎？王金平思考一下回答「還沒有啊，還沒有做最後的接觸。」

王金平表示，親民黨了解他的立場、他的想法、他的目標，但要看最後怎麼決定。他強調，參選到底的信念從來沒有動搖過。

(中時 )