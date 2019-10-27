披橘袍選總統穩了？王金平：還不知道 11:162019/10/27 中時 周麗蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王金平27日參加虎尾鎮慈龍宮安座大典，旁邊是民間友好人士洪村遷。（周麗蘭攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 王金平抵達時受到廟方以舞獅隆重歡迎。（周麗蘭攝） 雲林水利會長林文瑞（右一）陪同王金平參拜 外傳前立法院長王金平將批橘袍參選下屆總統，王金平27日上午到虎尾鎮慈龍宮參加安座大典，接受媒體採訪時表示「還沒有做最後的接觸」。 媒體詢問王金平聽說與宋楚瑜談好了要披橘袍選總統，王金平說：「還不知道最後怎麼決定，還不知道。」 媒體追問不是已經談好了嗎？王金平思考一下回答「還沒有啊，還沒有做最後的接觸。」 王金平表示，親民黨了解他的立場、他的想法、他的目標，但要看最後怎麼決定。他強調，參選到底的信念從來沒有動搖過。 投票》蘇貞昌「魔鬼說」你是否支持國民黨發動倒閣？ (中時 ) #王金平 #媒體 #親民黨 #宋楚瑜 #2020總統大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 王金平：吳敦義列不分區 應該嘛！ 17:552019/10/23 政治 獲王金平力挺當國會龍頭 吳敦義微笑回「謝謝」 18:572019/10/23 政治 等嘸親民黨總統門票？傳王金平25日裸退告別 10:412019/10/24 政治 願替韓輔選？王金平這樣說 15:272019/10/24 政治 恐等不到親民黨總統門票 王金平：不必急希望結果圓滿 12:222019/10/25 政治 國民黨中央助講團今成軍 王金平未列入名單 12:222019/10/25 政治 國民黨中央助選團今成軍 未納入前立法院長王金平 16:172019/10/25 政治 王金平立院最後總質詢 告別演說將從這說起 13:572019/10/25 政治 王金平告別44年立院演說 欣然接受「喬王」稱號 19:042019/10/25 政治 王金平：參選到底從未變過 14:052019/10/26 政治 政治熱門新聞 蔡英文三峽造勢空拍照曝光？網驚：高民調! - 政治 新發現？彭文正大驚爆：LSE官方不背書聲明！ - 政治 高雄街頭總統民調 韓、蔡差距嚇死網友 - 政治 蔡英文論文門 阿扁斷言最後結局 - 政治 蘇貞昌一席話引爆爭議！苦苓嗆17字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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