大陸「跳水皇后」郭晶晶與身家百億的霍啟剛愛情長跑多年後，於2012年結婚，霍啟剛是香港富商霍英東家族第三代長孫，家世顯赫，郭晶晶名符其實嫁入豪門，退役走入家庭的郭晶晶，給霍啟剛添了三名子女，最小的今年初才出生，夫妻倆過去曾經參加過真人秀節目，加上私下的作風，其實相較起來很是簡單樸實，而低調的郭晶晶，近日難得現身接受專訪，被問到之前常被說的跟霍啟剛之間「門當戶對」問題，她首度給出回應。

郭晶晶嫁入豪門霍家，絲毫不染豪奢之氣，老公跟她至今仍恩愛甜蜜，被外界公認少數豪門生活完美的案例，而向來低調的郭晶晶，近來接受大陸前乒乓球名將鄧亞萍專訪，對於感情及婚姻生活大方知無不言，鄧亞萍好奇直球問郭晶晶當初結婚時：「你有想過門當戶對嗎？」，郭晶晶鬆口坦言沒想到，郭晶晶也說，其實當初交往，壓力大的是霍啟剛，因為擔心自己影響當時還是國手的她，如果她沒拿下金牌，肯定是霍啟剛被眾人罵。

郭晶晶表示一直沒想門當戶對問題，進一步解釋跟霍啟剛從交往到如今當夫妻，一直都挺開心的，也沒什麼溝通上的問題，即使外界有些輿論聲浪，郭晶晶始終沒覺得有壓力，她從當霍啟剛女朋友到現在身為霍家少奶奶，心態始終沒改變，一直堅守著一個最重要的理念：「談戀愛是兩個人的事」。

(中時電子報)