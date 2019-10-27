國民黨總統參選人韓國瑜和民進黨總統蔡英文在近期民調呈現落差，引起藍營憂慮，但桃園市議員王浩宇卻在節目中透露，單就出門投票意願這件事而言，韓粉真的非常鋼鐵，直言若藍營選民投票意願高，會成為影響選情的關鍵，甚至韓國瑜真的會翻盤。

桃園市議員王浩宇。(圖/截自政論節目 年代向錢看)

王浩宇昨(26日)在政論節目《新聞面對面》，秀自家政黨所做的投票意願調查指標，他指出，在「一定會支持」部分，蔡英文獲得58.6%，韓國瑜略高，獲得64.6%，調查顯示韓國瑜支持者投票意願較高，而韓的支持者大多都是國民黨的支持者跟韓粉，因此會有100%認同韓國瑜。

王浩宇在節目中更指出，反觀蔡英文遇到的危機是，蔡一部分的支持著來自於2個群體，一個是中間選民，第二就是時代力量和民眾黨支持者，而該2黨支持者，很容易因為時代力量和民眾黨打政府，而降低投蔡意願。

他認為，國民黨的內部評估，蔡韓雙方的差距在6到8%，就是因為如果把投票意願算進去，真的就是6至8%。王浩宇直言，真的有可能會翻盤，而這也是蔡英文總部有疏忽的部分。

王浩宇也在節目爆料，韓粉除了有自己的投票群組，更自己開發出韓國瑜APP，還設有出征專區，他自己的臉書就每一篇貼文都被檢舉，還有影片連結可以直接看政論節目談及韓國瑜的部份。

(中時電子報)