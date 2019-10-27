美國白宮宣布，美東時間27日上午9時（台灣時間27日晚間9時），美國總統川普將在白宮發表「重大聲明」。

綜合路透社、美國財經媒體CNBC報導，美國總統川普美東時間26日晚間10時（台灣時間27日上午10時）左右，突然在個人推特發布推文，表示「有大事剛發生」，推文僅簡短6字，並未交代其他細節或說明，引起各界議論。

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

白宮白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）隨後宣布，川普將在美東時間周日上午9時，也就是台灣時間今晚9時，在白宮發表「重大聲明」。目前尚不清楚川普屆時將發布什麼樣的演說內容。

不過有傳聞指出，川普可能宣布與行蹤飄忽的伊斯蘭國（Islamic State）首領巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）相關的消息。美國《新聞周刊》（Newsweek）昨（26）日引述美軍官員說法，指出巴格達迪已在一場特別軍事行動中遭美軍擊敗，不過該消息目前尚未獲得美官方證實。

川普近期爭議行為不斷，包括傳出施壓烏克蘭總統澤倫斯基，要求對方調查總統大選競爭對手、前副總統拜登（Joe Biden）及其子韓特在烏克蘭可能涉及的貪腐一案，引爆「通烏門」疑雲，更引發民主黨議員在國會對他啟動彈劾調查。

此外，川普日前宣布自敘利亞北部撤出駐紮美軍的決定也引發國際社會撻伐，導致土耳其軍隊出兵攻打當地的庫德族民兵，更讓部分原本關押在當地的伊斯蘭國戰俘趁亂逃脫。

路透社指出，預計川普今晚將在白宮的外交接待廳（Diplomatic Reception Room）發表談話，過去他曾幾度在該廳做出「重大宣布」，上周，他才在這個房間宣布土耳其與庫德族達成停火。

(中時電子報)