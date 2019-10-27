有網友PO出活動現場空拍圖，說「這就是蔡英文的高民調」(韓國瑜後援會)

有網友PO出活動現場空拍圖，說「這就是蔡英文的高民調」，網友笑說「理性而不狂熱的英粉」。(韓國瑜後援會)

民進黨立委吳琪銘昨晚在三峽舉辦「新北群英會」音樂會，除了邀請許志豪、陳隨意等藝人輪番獻唱，蔡英文總統也到場力挺，展現民進黨團結氣勢。有網友PO出活動現場空拍圖，說「這就是蔡英文的高民調」，網友笑說「理性而不狂熱的英粉」。但拍照者並未說明照片在昨晚的何時拍攝，有報導指出，昨晚共湧入6000名綠營支持者共度音樂饗宴，搖旗高喊「凍蒜」。

蔡英文昨日出席「新北群英會」音樂會，活動晚上6時在三峽黃昏市場舉辦，邀請潘芳烈劇團、謝宜君、陳隨意、許志豪等藝人輪番表演，民進黨籍市議員廖宜琨、彭成龍、林銘仁以及無黨籍市議員蘇泓欽也到場力挺，湧入6000名支持者共度音樂饗宴，搖旗高喊「凍蒜」。

但有網友昨晚7點左右在「韓國瑜後援會」貼出兩張活動現場空拍圖，並說「這就是蔡英文的高民調（三峽，立委總統聯合造勢活動）。」照片中看起來空位很多，但網友並未明確標示出照片時間。

其他網友留言「理性而不狂熱的英粉」、「人好多到椅子還有很多」、「這種就是標準用遊覽車動員來的，遊覽車到人才會出現」、「是的，沒錯。座位都是分區劃位，就是為了等遊覽車。」、「一定多出 很多便當」、「滿滿的台灣價值」、「唉啊！我眼睛業障重啊」、「X，有50%超高民調。你們懂什麼，因為便當還沒到啦，不是沒人。」、「遊覽車和便當還沒到定位當然沒人，那麼會選舉的黨應該要了解，躺著也上，推西瓜出來也會上的概念」、「我感受到滿滿的熱情，對便當的熱情」。

留言區有人放造勢現場影片，網友笑說國安人員先坐。(韓國瑜後援會)

(中時電子報)