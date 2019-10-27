非洲辛巴威共和國日前發生一起離奇命案，一名女子早上起床，赫然發現男友吊死在她家大門口。警方初步判斷是輕生事件，不過卻有人向警方透露，之前見到這對男女發生爭吵，懷「內情不單純」。

這起事件發生在辛巴威奎奎市（Kwekwe），女子隆瓦妮（Nothando Hlongwani）21日早上起床，赫然發現32歲男友尼韋拉（Byron Nyevera）竟吊在她家大門口，氣絕身亡。

隆瓦妮與尼韋拉交往一年多，她向警方表示，前晚兩人發生爭吵，因為尼韋拉接到另名女子電話，她氣得要尼韋拉去找那個女的，尼韋拉求她不要離開，她悍然拒絕，尼韋拉說他愛她到可以為她去死，隆瓦妮只當是玩笑話，誰知男友來真的。

不過，卻有匿名者向警方提供完全不同版本的訊息。匿名者表示曾在10月18日見到兩人爭吵，原因疑似隆瓦妮劈腿。匿名者更大膽推測尼韋拉是被情敵殺死後，再將屍體掛在門口，偽裝成輕生。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)