彰化縣政府社會處透過子女就學減免、理財課程與儲蓄計畫，並連結勞工處提供就業輔導、訓練，提升就業能力。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣近年貧戶數已降低約250戶、約減少1518人。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府近年積極扎根社區，透過社會安全網主動發掘個案，協助就業、轉業輔導；教育是脫貧最好的辦法，提供中、低收入戶與單親家庭子女就學減免，而彰化兒少發展帳戶人數更達1441人，是全國第2名，僅次台中市。

衛福部、內政部近日公布全國各縣市貧戶數，彰化縣中低收、低收入戶數高達23891戶，數量是全國最多，在全縣總戶數389666戶中佔6.13％，比例是全國第三高，僅次於台東縣和屏東縣。

彰化縣政府社會處長王蘭心表示，貧戶數、比例名次，皆非問題關鍵，截至今年6月，彰化縣貧戶數已比去年降低約250戶、約少1518人；社會處積極連結勞工處提供就業輔導、訓練，推動脫貧方案、就學補助等，協助弱勢民眾。

王蘭心指出，彰化縣脫貧計畫主要包括三項：

一、「資產累積、築夢心希望」家庭脫貧計畫。鼓勵參與者每月儲存1000元至「儲蓄帳戶」中，彰化縣政府即按月提撥2000元（衛福部和縣府各1000元），藉以提升弱勢家庭儲蓄能量。過去2年累計480人次受益。前2年共辦理31場次團體活動或理財課程方案，透過多元策略，提升成員功能。

二、「大手牽小手、助學脫貧」課後輔導脫貧計畫。至秀水、和美及埤頭等鄉鎮社區提供課後輔導機會，去年、前年參與高中職、大專生共25名，接受課輔學童計130名，總計達4000人次受益。

三、「勇敢追夢、展翅飛揚」脫貧計畫。結合民間單位及各轄區公所，大力推動開源節流課程，除了邀請創業達人分享創業歷程；積極連結縣內傳統產業，提供相關實作課程，激發弱勢戶的就業能力，拓展多元就業模式，增加就業管道，如家庭手工等，以提升社會生產力及資產累積能量。去年、前年分別在田中、二水、埔心、埤頭、社頭、員林、秀水、北斗、大村等鄉鎮市社區辦理，共計258名弱勢民眾參與並完成課程。

(中時 )