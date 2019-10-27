我國政府對陸客限制多，不只送件流程、總量等都有所管制，也限制大陸團客來台住宿、用餐、購物店的時間與店家等，海旅會理事長姚大光建議，政府應適時放寬部分規定，品保前理事長許晉睿也表示，雖然政府宣稱限制是為了防範陸客脫逃，造成國安問題，但事實上10萬名陸客中，僅有3到9人會脫逃，相比東南亞旅客脫逃率可說是小巫見大巫。

蔡政府以國安疑慮為由，對於大陸團客實行諸多限制，接待陸客團的旅行社不只須先通報行程、每日車程不得超過250公里、自由行活動時間不可超過全程總日數三分之一、全程五分之一天數應入住星級旅館、午晚餐每人每日須達400元以上、購物店停留時間須低於70分鐘，且總數也有所限制。

限制連連導致觀光業者也因此不滿。台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光建議，應開放台灣旅行社接待陸客自由行組團；修改陸客觀光團送件流程與總量管制；接到陸客違反相關規定應有合理罰則而非停業；取消陸團星級旅館住宿、購物店70分鐘與餐標限制；取消旅行社接待陸客需有5年的資格限制。

旅行公會全聯會大陸來台委員會召集人林攸浩表示，旅行社接待其他國家旅客時，並沒有這麼多的規定必須遵守，但面對陸客就會扯到國安，且觀光局層級過低，也難以修法改變，他表示，陸客團住宿、購物與國安無關，反而陸客自由行才容易脫逃、成為隱憂，呼籲政府放寬限制，讓旅行社按照合約履行，有投訴再處置即可，「全世界沒有商業活動是這樣畫地自限」。

旅行業品質保障協會前理事長許晉睿表示，政府擔心的「國安問題」其實也沒有發生，而旅行社接待團客是商業行為，規範太多令人懷疑其必要性，直言「對陸客不用操那麼多心」，可要求旅行社繳納保證金，若發生陸客脫逃狀況再予以扣留，其他部分則規定越少越好，就回歸商業面，由市場自由決定。

(中時 )