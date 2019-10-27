國民黨總統參選人韓國瑜25日拋出新政見，承諾若選上總統將補助大學生、研究生出國交換學生1年。對此行政院長蘇貞昌今批評，出國交換學生經費要好幾千億，國外的大學收不收、有沒有名額都是問題，韓不但信口開河，而且毫不做準備，更酸「國政團變成善後團」。

蘇貞昌今天上午視察五股疏洪道左岸堤防防洪計畫，媒體詢問其對韓留學政策看法，蘇貞昌表示，韓市長到處跑，到處開支票，年輕人留學，教育部早就在做，但韓說補助所有大學生、研究生都要出國交換學生1年，這不只是要好幾千億，國外的大學收不收、有沒有這個名額都是問題。

蘇貞昌說，韓國瑜不但信口開河，而且毫不做準備，也不做一些讓人民能夠相信的事，以致於第2天連他的國政團都跳出來善後，變成善後團，做總統的候選人實在不該如此不負責任。

媒體追問，韓國瑜要動用500億前瞻計畫預算補助留學政策，蘇貞昌批評，韓國瑜毫無國家政府預算觀念，預算經立法院通過後，政府要依法行政，不是可以隨便動用，這是違法的。

蘇強調，韓要動用500億給年輕人出國，費用應該要自己負責，而不是違法動用預算，把本來在各地做建設、治水、防洪的預算挪到其他地方，國家政府步步都要依法行政，預算要依預算法作業，韓國瑜不但話亂講、事亂做、支票亂開，而且可能這樣的人真的讓台灣一團亂。

(中時 )