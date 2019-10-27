上周日（20日）的示威中，尖沙咀的清真寺被警方水炮車的藍色液體射中，引起社會關注。香港政務司司長張建宗今日（27日）於網誌以「全面支援少數族裔」為題，指今年施政報告推出不少支援少數族裔人士的措施，又指香港要持續發展，需要全港市民一起籌謀，與少數族裔人士同心協力，建構和諧共融關愛的香港。

據港媒報導，張建宗指，一直以來，政府致力建立關愛共融社會，為少數族裔人士全面提供支援，讓他們享有平等機會，融入社會；而政府推出支援少數族裔人士的一系列措施當中，不少是吸納了他們的構思及建議，是不折不扣由下而上，與民共議，「貼地」的政策回應，展現施政新風的好例子。

今年《施政報告》有不少支援少數族裔人士的相關措施，包括2020／21學年起，所有錄取非華語學生的學校均會獲提供額外撥款；教育局將委託專上院校或非政府機構提供專為非華語家長而設的家長教育活動，協助他們支援子女學習及了解多元出路；紀律部隊會加強招聘及外展工作，鼓勵少數族裔人士加入紀律部隊等。

他指，香港要持續發展，需要全港市民一起籌謀，與少數族裔人士同心協力，建構和諧共融關愛的香港。

(中時 )