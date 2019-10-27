◎秋冬遊台中 4大溫泉區加碼 入住打折贈餐泡好湯

配合國旅秋冬遊補助，台中市觀旅局與溫泉業者共同推出優惠加碼方案，包括入住溫泉飯店享打折或加贈下午茶，邀民眾到台中泡好湯，及從市郊到山林感受豐富人文與自然美景，享受療癒身心溫泉之旅。

◎湖口抱稻好幸福 花海瘋打卡

「2019花漾湖口抱稻幸福觀光活動」，將於27日到11月3日熱鬧展開，湖口鄉長林志華指出，這是湖口首次舉辦的花田喜事活動，在農會好客文創園區周邊約有10公頃花田已陸續繽紛盛開，歡迎各地民眾前來體驗湖口美麗田園風光。

◎彩繪牆微整 北門婚紗美地新亮點

來到台南北門不只有水晶教堂，雲嘉南濱海國家風景區管理處美化周邊設施，8月時把北門遊客中心的彩繪牆重新繪製，令人驚豔，現在又進行「北門婚紗美地」周邊的裝置藝術更新，預計10月底完工，工程大致上已經完成，引人注目，未來可望成為遊客拍照打卡的新亮點。

◎過冬野鳥破百種 水林鄉賞鳥趣

雲林縣沿海進入冬季野鳥季，已有不少燕鷗、小水鴨出沒各溼地與河川出海口，經愛鳥人士調查發現，水林鄉塭底溼地至少有40多科、150多種野生鳥類，水林鄉公所為發展地方生態休閒產業，將與學校社團合作舉辦賞鳥活動，讓生態教育往下扎根。

◎萬聖節變裝趴 快來府中搞鬼

「府中搞什麼鬼」萬聖節活動26日將在板橋府中商圈登場，從府中商圈延伸黃石市場、枋橋古城區與三重碧華布街，不僅有三輪車競速賽、萌鬼之王要糖賽，還有萬聖小手DIY與萬聖小市集，變妝還能享優惠，邀請民眾嗨翻府中商圈。

◎3D鸚鵡彩繪牆 嘉縣六腳亮點

嘉縣六腳鄉竹子腳為竹本、永賢村的舊稱，街衢以八卦陣結構規畫，像蜘蛛網般的小巷兩旁，有著豐富傳統紅瓦土厝，是古樸的閩南社區。鄰近北港溪的竹子腳堤岸，正進行彩繪牆製作，由牧田創意彩繪工作室創作，在長100公尺牆面繪製，號稱全台最大的3D鸚鵡彩繪牆，預計11月底完成。

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(中時電子報)