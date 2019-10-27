基隆廟口26日晚間驚傳一名女子手抱著小孩與弟弟三人一起逛夜市，卻遭遇竊賊，由2人掩護、1人剪斷背包的背袋，意圖讓包包自動滑落，趁女子不注意將其順走。（摘自基隆人臉書）

基隆廟口26日晚間10點半，驚傳一名女子手抱著小孩與弟弟三人一起逛夜市，卻遭遇3人一組的竊賊，由其中2人掩護、1人剪斷背包的背袋，意圖讓包包自動滑落，趁女子不注意將其順走，幸好當背包掉落的聲響讓女子警覺，並當場大叫，將竊賊嚇跑，不然被害女子將損失慘重。

被害女子回想當時表示，竊賊應該是盯上她雙手抱著小孩，認為有機可趁，並感嘆，這次她難得回娘家與家人團聚，卻留下這種不愉快的經驗，讓她大嘆「治安還有待加強！」被害女子接著說，剪刀雖然將背包破壞，但萬幸沒有傷到孩子。她說，去廟口那麼多人的地方，竟然會遇到這種事情，讓她直呼不可思議，並向基隆市政府呼籲，廟口是基隆在地最主要的觀光地方，請市府多注意，希望不要再有人遇到這種事情了。

近期有不少民眾於網路上發文表示，廟口長期層出不窮的發生這種事情，也有民眾說，自己也在501公車上遇過兩次，每一次都是三、四人一組，就算當下被害人發現被偷錢，也會遭歹徒安排的人干擾被害人，讓歹徒逃走。

基隆市警察局第一分局延平街派出所副所長楊智翔回應指出，在轄區內愛四路廟口夜市皮包揹帶遭剪斷案，他們十分重視，並協請被害人告知案發經過，以利警方調閱監視器來追緝嫌犯。警方也會於愛四路夜市等人潮聚集之時段地點巡守，並提醒逛街民眾將包包放置於胸前，以避免遭竊，並指出，倘若再遇相關案件，建議民眾當下就利用110報案專線或派出所02-24246950報案電話，將當即派員前往處理。

市議員張秉鈞則表示，基隆廟口不僅是主要觀光景點，包含在地人也常前往品嚐美食；所以廟口治安的好壞更會影響民眾前往的意願，他更現場要求警局加強便衣防扒勤務。他也提醒遊客，廟口夜市人潮眾多，商家在忙碌之餘，仍要特別留意店內的財物安全，遊客也要注意個人隨身重要物品，不讓竊賊有機會下手。

(中時 )