行政院長蘇貞昌25日在立法院備詢，民進黨立委陳賴素美詢問蘇貞昌對於執行死刑的看法。蘇表示有些罪惡天地不容，如燒死自己6位親人，或當母親面前把孩子的頭割斷，還滾到水溝去，「我認為死刑定讞，就該執行」。這番話引發諸多議論，作家苦苓則拋出六問，並直言，「只有自己心裡有鬼的才會覺得別人是鬼」。

苦苓在臉書撰寫「蘇貞昌給問嗎？」一文，並拋出六問。首先他指出，蘇說「當著媽媽把小孩的頭砍掉、還掉入水溝裡，真是天地不容」是在說殺害「小燈泡」的王景玉應該判死刑？但一二審都判他無期徒刑，「你這樣說不覺得自己好像是在指導法官辦案、有干預司法獨立的嫌疑嗎？」二、既然死刑判決定讞的，就應該立刻執行死刑，幹嘛對民眾說不去對法務部長說？「你上任以來還沒有執行過任何一個死刑，你自己不會不知道吧？」

此外，苦苓質疑，蘇沒頭沒尾的大談死刑，卻又談的荒腔走板，難道只是為了恫嚇陳同佳，最好嚇得他不敢來台灣投案？四、當蘇說自己在為反對人士辯護時，馬英九卻在為威權服務、吃香喝辣，所以沒有資格談人權。「那請問我也曾為黨外雜誌寫稿、幫黨外人士助選，我可以跟一生都在行政院退輔會服務的我爸爸，說他沒有資格談人權嗎？」

至於蘇說馬英九的密友律師為兇手辯護，他們是魔鬼一一現形，苦苓問及，律師的職責本來就是替嫌犯辯護，「那為陳進興辯護的、你的老搭檔謝長廷也是魔鬼嗎？」

最後苦苓也提及，陸委會和內政部本來希望陳同佳「盡量不要來」，現在卻又變成「人來了就抓」，這麼大的轉變是因為發現被港府「梭哈」了嗎？當初如果第一時間回應「人來了就抓」，現在不就什麼事也沒有了嗎？「講一下嘛，你們到底是在怕什麼？」

(中時電子報)